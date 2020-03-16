Нефедов рассказал о санитарной обработке авто на границе и перераспределение работников таможни

Максим Нефедов из открытых источников

Он попросил с пониманием отнестись к тому, что логистика может быть несколько замедлена

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирус. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

“В первую очередь, хочу всех успокоить относительно того, что, с точки зрения движения товаров, с точки зрения экспорта, импорта или критического импорта, который должен попадать в страну, ситуация полностью под контролем. Как вы знаете, правительство временно закрыл 94 пункта пропуска. Также временно ограничены пешие переходы на всех пунктах пропуска для того, чтобы там не было скопления людей и, соответственно, безопасности рисков. Но те, что остались, – остались крупные пункты пропуска по 1-2 на границе со всеми соседями”, - сказал он.

Также Нефедов попросил с пониманием отнестись к тому, что логистика может быть несколько замедлена.

“Несколько – мы говорим о вопрос часов, не вопрос дней или недель. Потому что машины во многих случаях проходят санитарную обработку; водителям так же проверяют температуру, проводят опросы, они заполняют анкеты, связанные с вопросами безопасности, поэтому пропускная способность некоторых пунктов – она немного меньше. Но, еще раз говорю, никаких существенных проблем здесь не происходит”, - отметил Нефедов.

Кроме этого, по его словам, руководство работает над ты, чтобы как можно больше работников таможни оставались дома.

“Мы усиливаем – как мы, так и наши коллеги, количество сотрудников таможни с той или другой стороны. Учитывая то, что значительное количество пунктов пропуска, как я говорил, закрыта, мы перераспределяем персонал так, чтобы людей, которые являются не критичными для таможенного оформления, перевести на домашний или какой-то удаленный режим работы, чтобы они не были скучены. И наоборот, переводить, усилить группы там, где в этом есть потребность”, - добавил Нефедов.

Напомним, украинские города массово переходят на карантин. В частности о объявили власти Киева, Запорожья, Одессы и другие.