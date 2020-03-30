Пытались незаконно отправить 127 тонн спирта: Нефедов рассказал о контрабанде недели

Максим Нефедов из открытых источников

Сейчас весь товар был изъят, таможенники ожидают решение суда

На одно из предприятий Одесской области с Кипра отправили 127 тонн спирта, однако во время проверки документов оказалось, что предприятия-отправителя, нет в реестрах последнего. Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.

"На одно из предприятий Одесской области с Кипра отправили 127 тонн спирта, который используют для изготовления коньяков. Это 453 тыс. бутылок по 0.7 могло выйти - нормальная вечеринка была бы", - написал Нефедов.

Глава Гостаможни отметил, что во время проверки документов и осуществление таможенных формальностей оказалось, что предприятия, которое поставляло спирт, нет в корпоративных реестрах Кипра.

Нефедов подчеркнул, что первое подозрение в случае коньячных спиртов - это их происхождение, ибо таким способом на бумаге ординарный спирт легко превращается в 5 звездочек.

В настоящее время весь товар был изъят, таможенники ждут решения суда.

"В этом случае возможна конфискация и штраф в 5,5 млн грн", - добавил Нефедов.

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