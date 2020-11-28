Не только коммуналка: В Минсоцполитики объяснили, какие виды услуг возмещают субсидии

Государство возмещает украинцам расходы на оплату пяти видов услуг Фото из открытых источников

Субсидия может распространяться на пять видов услуг

В Украине в виде жилищных субсидий государство возмещает расходы на оплату пяти видов услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Как отмечается, государство возмещает такие расходы:

жилищные услуги - услуги по управлению многоквартирным домом;

коммунальные услуги: поставка и распределение природного газа, поставку и распределение электрической энергии, поставки тепловой энергии, поставки горячей воды, централизованное водоснабжение, централизованное водоотведение, обращение с бытовыми отходами;

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета,

абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам,

расходы на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилищный) кооператив (далее - объединения).

Также для семей, которые используют для отопления твердое топливо, а для приготовления пищи сжиженный газ, предусмотрено предоставление субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива один раз в год.

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Как рассчитать размер субсидии?

По данным Минсоцполитики, размер субсидии рассчитывается как разница стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов и объемом обязательного платежа.

Обязательный процент платежа для каждой семьи определяется индивидуально по формуле: среднемесячный доход домохозяйства в расчете на одного человека разделить на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц. После чего полученный результат нужно разделить на два и умножить на 15 процентов.

Напомним, недавно в Министерстве социальной политики сообщили, что получатели субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не почувствуют анонсированного роста тарифа на электрическую энергию.