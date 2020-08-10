Не только "Делфи": На дне Днепра ржавеет немало затонувших судов, которые вредят окружающей среде, – Кацман

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

В Украине нужно провести аудит, чтобы выяснить, какие активы есть у государства, чтобы эффективно ими управлять, подчеркнул эксперт

На дне Днепра есть немало затонувших судов, которые ржавеют и вредят окружающей среде, но эту проблему никто не решает.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Параллельно с этим "Делфи" появилась информация о том, что в дунайском пароходстве пропало 7 барж - огромных, водоизмещением не меньше, чем это. 7 барж пропало, просто не могут найти следы. Там стоимость - около 5 миллионов, такая, балансовая. На самом деле, я думаю, больше", – отметил Владимир Кацман во время обсуждения проблемы с поднятием затонувшего возле одесского побережья танкера "Делфи".

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Эксперт заметил, что на дне Днепра есть немало затонувших судов разного размера, они ржавеют и загрязняют окружающую среду, однако никто на них внимания не обращает, о привлечении кранов для поднятия их с речного дна речь не идет.

"Наведет ли кто-то порядок в стране? Скажите, есть политик в этой стране или фракция, или партия при власти, которая начнет с аудита страны, с узнавания того, что есть в стране в наличии, чего еще не украли, не потопили, не запустили еще куда-то там? Чтобы знать, что это есть, чтобы руководить эффективно этим", – подчеркнул Владимир Кацман.

Напомним, танкер "Делфи" под флагом Молдовы сел на мель недалеко от Одессы 22 ноября 2019 года. Тогда капитан судна отказывался подать сигнал SOS и эвакуироваться без разрешения судовладельца.

В январе 2020 года Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование по факту аварии танкера-бункеровщика "Делфи" у побережья Одессы и заявила, что основными причинами аварии стали нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество на судне топлива.

В феврале этого года капитану танкера "Делфи" сообщили о подозрении. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

18 июля две попытки поднять с отмели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по подъему "Делфи" с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

В то же время 26 июля события вокруг танкера "Делфи" определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.