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Не только COVID-19: Степанов объяснил, почему январский локдаун не отменят

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Заболеваемость коронавирусом в Украине идет на спад

Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных коронавирусом в Украине идет на спад. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 28 декабря.

"То, что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, Минздрав не собирается вносить изменения", - заверил министр. 

Причиной этого он назвал не только прогнозируемое увеличение количества больных COVID-19 после новогодних праздников, но и сезонную вспышку ожидаемого гриппа. В частности, Степанов отметил необходимость подойти к этому вопросу с учетом нагрузки на медицинскую систему.

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Также глава Минздрава отметил, что на прошлой неделе в Украине подтвердили 59 381 случай заражения коронавирусом. Тогда как на предыдущей неделе количество новых больных составляло 70 327 за семь дней. По словам Степанова, показатели являются результатом противоэпидемических мер правительства. В то же время уменьшение количества тестов министр объяснил увеличением экспресс-тестов на антигены. 

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К слову, накануне в Украине подтвердили 4385 новых случаев коронавируса, а за сутки до этого - 6113 случаев. 

Напомним, ранее Максим Степанов сообщил, что в Украине усиление противоэпидемических ограничений ожидается после новогодних и рождественских праздников, однако с 1 января наступит так называемый природный локдаун. 

 

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