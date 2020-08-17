Не только бизнес: "АТБ" развивает и улучшает отечественный ритейл

АТБ

Хорошо знакомая каждому из нас торговая сеть "АТБ" сейчас охватывает 24 области Украины, включая и Львовщину. В 293 населенных пунктах страны функционируют 1144 инновационных и комфортных магазина крупнейшего отечественного ритейлера. Эти показатели постоянно увеличиваются. Следуя стратегии динамичного развития, компания каждый год открывает примерно сотню новых магазинов, проводит модернизацию не менее пятидесяти торговых точек. Уже несколько лет подряд "АТБ" уделяет особое внимание расширению сети в нашем западном регионе. В прошлом году к немалой карте "АТБ" было добавлено сразу две области-Черновицкую и Закарпатскую.

Лидер ритейла создал одну из наиболее развитых логистических инфраструктур в стране. В разных регионах соорудили сверхсовременные мультитемпературные складские центры европейского образца. До конца текущего года их будет уже десять. Ассортимент маркетов "АТБ" превышает 3,5 тыс. наименований, около тысячи из которых представлены товарами собственных торговых марок. Ценовая политика компании остается неизменной при любых условиях и обстоятельствах. Стоимость продукции в "АТБ" на 10-15% ниже среднерыночной. Достигают такой значительной экономии не за счет качества. Супермаркеты торговой сети уже несколько лет проходят сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000:2005, который в развитых странах считают своеобразным знаком качества.

АТБ

Огромный ассортимент качественных товаров, удобное расположение магазинов, большой паркинг, по-европейски комфортные условия и неизменно доступные цены – все это делает "АТБ" любимым магазином почти четырех миллионов граждан. Именно столько постоянных клиентов сейчас имеет эта сеть.

Стабильно обеспечивать покупателей, в том числе и жителей нашего города Льва, гарантированно свежими продуктами по максимально доступным ценам компании помогает оптимизация бизнес-процессов и отказ от услуг посредников. "АТБ" всегда напрямую работает с поставщиками продукции. Учитывая масштабы бизнеса, производители с радостью соглашаются заключать эксклюзивные контракты с отраслевым лидером.

Изучая передовой европейский опыт, а также системно инвестируя в собственные инновационные разработки, компания сумела создать эффективную модель социально ориентированного и патриотического бизнеса. Уже много лет подряд "АТБ" удерживает абсолютное лидерство в отрасли по многим показателям. Речь идет о товарообороте (за шесть месяцев 2020 года он составил 70,7 млрд грн.), объем уплаты налогов и сборов (за первое полугодие – 7,57 млрд грн.), количество магазинов, развитие логистической инфраструктуры, численность сотрудников (более 60 тыс. лиц), карту присутствия, благотворительные проекты, создание новых рабочих мест (последний фактор чрезвычайно важен для небольших населенных пунктов).

АТБ

"За этими цифрами – налоги, уплаченные в государственный и местные бюджеты, тысячи созданных новых рабочих мест, реализованы национальные и региональные благотворительные проекты, а также программы помощи и поддержки... Можно уверенно сказать, что наша команда сформировала устойчивую бизнес-модель, способную отвечать на любые вызовы современности! Мы не останавливаемся!", - сообщил Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ".

Уже много лет работая в сфере отечественного ритейла, "АТБ" стала драйвером всей отрасли. Но в этом нет ничего удивительного. Торговая сеть фактически познакомила украинских покупателей с магазинами самообслуживания. Много того, что сегодня считают нормой в любом львовском супермаркете, в свое время протестировали, внедрили, а в некоторых случаях и разработали именно в торговой сети "АТБ". Это системы повышения энергоэффективности, рекуперации тепла, современные онлайн-сервисы и диджитал-решения, которые делают процесс покупки товаров более комфортным и европейским.

Сейчас компания продолжает задавать высокий темп и уровень для всей украинской торговли. В последнее время были реализованы такие смелые проекты, как адресная доставка продуктов, первый украинский продуктовый интернет-магазин "АТБ" полного цикла.

В магазинах сети сейчас устанавливают почтоматы. На стадии внедрения и современная технология Scan & Go, которая позволяет покупателю самостоятельно сканировать товары и оплачивать их в мобильном приложении. Быстро, удобно, безопасно!