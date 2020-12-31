Не спекулируйте на вопросе языка – этим украинцев бросают в хаос, – Бучинская

Наталья Бучинская Скриншот с видео

Нам врага не надо - мы сами друг друга перебьем, предостерегла певица

Наказывать человека за то, на каком языке он говорит, не следует, потому что это не развитие языка, а больше напоминает спекуляцию, которой украинцев бросают в хаос и раздор.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила украинская эстрадная певица, народная артистка Украины Наталья Бучинская.

Гостья ток-шоу подчеркнула, что не нужно наказывать человека за то, на каком языке он разговаривает.

"Знаете, это мне больше напоминает спекуляцию, чем настоящее развитие украинского языка. А вы делайте украинские концерты, а вы учите детей в школе, говорите об этом, а вы, может, добавляйте какие-то специальные премиальные за то, что кто-то больше учит украинский язык! Вы начинайте с детишек развивать это все. Не спекулируйте, пожалуйста, ни на вышиванках, ни на языке, потому что у нас и так есть много проблем, и нам врага не надо – мы сами друг друга перебьем. Это важно, потому что украинец обязан выучить, знать украинский язык. Это только поднимает статусность государства, это нормально. Но наказывать за то человека, ссориться... Я скажу так, уважаемые телезрители: если вы где-то начинаете такой скандал, то вы лишь даете пищу для того, чтобы перекрыть основные проблемы нашего государства! На этом, действительно, спекулируют", – подчеркнула Наталья Бучинская.

Артистка добавила, что несмотря на введение языковых квот ей до сих пор трудно попасть на эфиры, поэтому, она убеждена, что вопрос не в языке: "Здесь совсем что-то другое происходит. У меня впечатление, что нас бросают в какой-то хаос и раздор".

Напомним, недавно языковой омбудсмен Тарас Кремень назвал сферы, которые с 16 января должны перейти на украинский язык. По его словам, переход будет касаться сферы торговли, а также образовательных, социальных услуг и медицинского обслуживания.

Следует отметить, что Тарас Кремень предложил украинцам оставлять записи о нарушении языкового законодательства в книгах жалоб и предложений.