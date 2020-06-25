Не смогли пересечь линию соприкосновения: В Донецкой области 89% школьников не попали на ВНО

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Этим ученикам позволили в течении 5 дней перерегистрироваться на дополнительную сессию

В четверг, 25 июня, в Донецкой области 89 процентов учеников из неподконтрольных территорий, которые зарегистрированы на ВНО по математике не смогли пересечь линию разграничения и попасть на экзамен. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

Как отмечается, участие в тестировании приняли 7116 человек из 9236 зарегистрированных участников. Из них 59 – это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Вместе с тем, для участников, которые не смогли пересечь линию соприкосновения и прибыть на экзамен, разрешат перерегистрироваться на дополнительную сессию.

"Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% желавших принять участие в ВНО). Участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, имеют возможность перерегистрироваться на дополнительную сессию (в течение 5 дней)", – отметил Павел Кириленко.

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К слову, в Донецкой области первый экзамен, тестирование по математике, провели в 42 подготовленных пунктах в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске и Славянске. Подвоз был организован для 1,5 тысячи участников ВНО. По словам главы Донецкой ОГА, все участники и пункты тестирования обеспечены противоэпидемическими средствами.

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Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что из-за стихии, которая бушует в западных областях, более 100 учеников оказались заблокированными и не смогут сдать ВНО.