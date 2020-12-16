Не штрафами едиными: Как будут наказывать украинцев за нарушение языкового законодательства?

Украинская сфера обслуживания может потерять репутацию из-за нарушения языкового законодательства Фото из открытых источников

Штрафы за обслуживание негосударственным языком будут составлять от 5100 до 6800 грн

В Украине нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания с нового года повлечет за собой не только материальную, но и репутационную ответственность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые меры контроля относительно нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы вправе налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма небольшая (от 5100 до 6800 грн), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации", - отметил он.

При этом Кремень подчеркнул, что главная задача ведомства не штрафовать, а, наоборот, информировать, помогать и сделать все возможное, чтобы бизнес стал для государства партнером.

По словам уполномоченного по защите государственного языка, в Украине уже заметны изменения среди употребления украинского слова на работе в сфере обслуживания.

Ранее сообщалось, что на украинский язык обслуживания с 16 декабря следующего года должно перейти большинство поставщиков услуг. В них входят представители торговли, образовательных, медицинских и социальных категорий.