"Не сама"! Женское движение "За майбутнє" презентовало сервис помощи одиноким мамам

Презентация сервиса помощи одиноким мамам Фото: Фото из открытых источников Презентация сервиса помощи одиноким мамам Фото: Фото из открытых источников Презентация сервиса помощи одиноким мамам Фото: Фото из открытых источников Презентация сервиса помощи одиноким мамам Фото: Фото из открытых источников

Как получить статус одинокой матери, какие документы нужно собрать, чтобы получить социальную помощь, как оформить детей в детские сады и даже где искать работу – ответы на эти и другие вопросы дает новый онлайн-сервис "Не сама", созданный по инициативе Женского движения политической партии "За майбутнє". Презентация нового чат-бота состоялась 28 сентября, передает УНИАН.

Как рассказала руководительница Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова, искать ответы на эти болезненные вопросы, которые волнуют одиноких матерей, подтолкнула история жительницы Ирпеня Екатерины Хомич. В свое время женщина обращалась за помощью, поскольку осталась одна в очень сложной ситуации с новорожденными близнецами. Вместо поддержки от государства, она получила множество преград.

"Многие рассчитывал на "Государство в смартфоне", но на практике женщины сталкиваются с очень большим количеством проблем. Поэтому, когда мы организовали наше Женское движение, то приняли решение, реализовать то, что так и не смогла реализовать государство", − сказала Ирина Суслова.

Сама же Екатерина Хомич рассказала: ее малыши - преждевременно рожденные, поэтому два месяца она с детьми должна была находиться в перинатальном центре. И в это время Екатерина вынуждена была обивать пороги социальных учреждений, чтобы хотя бы зарегистрировать своих детей.

"Мне нужно было получить средства на детей, чтобы выжить. Государство говорило: иди, собирай документы, и никто не мог даже сказать, какие документы нужны. А когда приходила в социальные службы, там говорили: Ты сама родила, сама и разбирайся. Так нам помогает государство!"- говорит женщина.

Екатерина рассказывает: за помощью обращалась к кому, могла, но откликнулась лишь Ирина Суслова.

"Это очень важно – услышать: "Хорошо, мы поможем", − замечает женщина.

Разработчик сервиса Александр Гунько во время презентации рассказал об особенностях чат-бота, его функциях и преимуществах. Главное из преимуществ в том, что чат-бот очень прост в использовании, а это значительно облегчает жизнь матерям с детьми.

Лидер женского движения "За майбутнє" добавляет: решение проблем, с которыми сталкиваются одинокие матери, многодетные матери (или же отцы), на самом деле возможно. И во многих странах государство создало все возможности для помощи и поддержки уязвимых категорий.

В первую очередь, это создание общегосударственных центров, которые бы предоставляли консультации и ответы на вопросы, куда бы женщины могли приходить, получать все справки и документы. Во-вторых, это реформирование нормативно-правовой базы.

"Минсоцполитики должно было бы аккумулировать всю информацию, законодательную базу, которая существует. Классифицировать все это и свести к одному документу. Чтобы женщина понимала, что она не сама со своими проблемами", − подчеркнула Ирина Суслова.

По ее словам, чат-бот "Не сама" − лишь пилотный проект. В дальнейшем в планах – расширить такие возможности, оказывать помощь и многодетным матерям, и женщинам, которые проживают в сельской местности, содействовать в получении доступа к медицинским услугам, образованию.

"Если не готово помогать государство, то мы будем делать за него", − отметила Ирина Суслова.