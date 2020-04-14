Не раньше осени: В "Борисполе" дали неутешительные прогнозы относительно возобновления рейсов

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Руководитель аэропорта отметил, что активная реанимация рынка начнется через год

Согласно пессимистическим прогнозам авиаперевозчиков, восстановления пассажирских авиаперевозок может состояться в сентябре-октябре 2020 года. Об этом заявил гендиректор госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павел Рябикин в интервью изданию "Экономическая правда".

Он объяснил, что авиаперевозки после завершения карантина будут восстанавливаться поэтапно.

"Наверное, когда страна поймет, что ситуация с эпидемией находится под контролем, в какой-то момент откроются внутренние перевозки", - заявил гендиректор "Борисполя".

"Открытие международного воздушного сообщения будет основываться на нескольких факторах. Прежде всего - как будет выглядеть ситуация с коронавирусом, и насколько страны будут доверять статистике партнеров", - сказал Рябикин.

Он добавил, что поскольку зимняя навигация слабее, то активная реанимация рынка начнется через год.

Напомним, ранее Кабмин принял решение в Украине ввести режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с другими странами мира.