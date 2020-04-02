Не пять: В пресс-службе "Слуги народа" уточнили информацию о количестве партийцев больных COVID-19

Съезд партии "Слуга народа" УНИАН

Уточнение поступило в ответ на заявление председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева

По состоянию на сейчас в парламентской фракции "Слуга народа" двое человек заболели на коронавирус. Об этом сообщили ИА ZIK в пресс-службе политической партии "Слуга народа".

В частности, уточнение поступило в ответ на заявление председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народного депутата от "Слуги народа" Данила Гетманцева.

"У нас двое больных на коронавирус. Гетманцев не владел информацией", - отметили в пресс-службе партии.

Напомним, накануне в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK Гетманцев сообщил, что в парламентской фракции "Слуга народа" пять человек заболели COVID-19, а те коллеги, которые сидели рядом с ними, пошли на карантин.

Ранее в эфире телеканала ZIK народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко сообщила, что во фракции "Слуга народа" есть депутаты с подозрением на коронавирус.