Не пускают в Украину: Больше сотни граждан Израиля застряли в "Борисполе"

В "Борисполе" застряли хасиды Фото из открытых источников

Хасиды утверждают, что такие действия - это абсолютный антисемитизм

В столичном аэропорту "Борисполь" застряли больше ста граждан Израиля, которых не пускают в Украину. Они утверждают, что это антисемитизм, так как приезжим из других государств позволяют въехать. Об этом свидетельствует видео, записанное хасидами, которое оказалось в распоряжении "Страны".

"Мы уверены, что это абсолютный антисемитизм. Мы стоим здесь, рядом с паспортным контролем, уже около шести часов. И в течение шести часов мы видим, как разрешают въезд каждой национальности, кроме евреев, кроме граждан Израиля", - заявил один из паломников-хасидов Рэй.

По словам мужчины, их помещают в огражденную зону, откуда не выпускают туристов.

"Здесь есть люди с билетами на транзитные рейсы. Есть люди, у которых родственники живут в Украине, и они хотят с ними увидеться. Это не имеет значения: если ты еврей, тебя помещают в эту клетку. Это недопустимо. Смотрите - все другие национальности проходят", - сказал Рэй.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Президент попросил представителей обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей во время празднований.