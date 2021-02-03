"Не пройдёт и двух дней, как наши зрители придут под Офис президента", - Марчевский прокомментировал незаконное отключение каналов ZIK, 112, Newsone

Артем Марчевский Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский прокомментировал незаконное отключение телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone.

"Насколько мы видим, нас уже отключили от эфира. У ZIK была цифровая лицензия и спутниковая, у NewsOne и "112" только спутниковая. Мы продолжаем вещать на YouTube - интернет пока еще не подконтролен этим идиотам, и остается для нас пока единственной доступной площадкой.

Важно понимать, что такое три телеканала - это почти полторы тысячи рабочих мест. А люди, которые называют себя президентами, главами СНБО и всяким прочим ширпотребом, просто приняли решение лишить 1,5 тысячи людей рабочих мест.

К тому же, они сделали это без какого-либо решения суда, без какого-либо следствия и вообще без каких-либо веских причин. Они взяли, и уничтожили три крупнейших информационных телеканала (а мы занимали первые три места в рейтинге информационных каналов). А также наложили персональные санкции на гражданина Украины, что является полным правовым беспределом и просто идиотизмом. Мне даже тяжело подбирать слова, я не знаю, как культурно это комментировать.

Я вас уверяю, что не пройдет и одного-двух дней, как люди, которые нас смотрели, приедут под Офис президента и будут требовать отмены этого преступного решения. Как можно вот так просто взять и закрыть три телеканала? Такое не позволяют себе даже в слаборазвитых африканских странах.

Мы постараемся сохранить все коллективы и до последнего вздоха будем бороться за право наших зрителей получать достоверную и качественную информацию. Мы будем отстаивать наши права и будем обжаловать это решение в суде, и если потребуется, не только украинских. Честно говоря, в украинские суды мы и не особо верим. Есть европейские суды, международное право. Причём они специально нас отключили ночью. Но я уверен, что в ближайшие часы, максимум - уже завтра с утра будет достойная реакция европейских чиновников, правозащитных организаций и мировой общественности. То, что сделала украинская власть с нами - это нонсенс. Такого просто не может быть в цивилизованном государстве", – заявил Марчевский.