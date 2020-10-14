Не пропусти! 15 октября в рамках акции АТБ "Витамин дня" мандарины можно купить за полцены

В магазинах АТБ 15 октября будет действовать акция "Витамин дня" Фото из открытых источников

Чтобы поддержать граждан в наше время пандемии, крупнейший по многим показателям представитель отрасли розничной торговли Украины – компания АТБ проводит полномасштабную акцию "Витамин дня".

На этой неделе, в течение одного дня (15 октября), в 1162-х супермаркетах лидера отечественного ритейла, в том числе и работающих на территории нашей Львовской области, клиентам будут предложены богатые необходимыми в осенний период витаминами мандарины по наиболее доступной цене. Стоимость одного килограмма таких цитрусовых составит лишь 14,99 гривен. Для сравнения, текущая цена в магазинах торговой сети почти в два раза выше. И это даже при том, что АТБ традиционно удерживает цены на все товары и пищевые продукты в своем 3,5-тысячном ассортименте ниже среднерыночных. Обычно примерно на 10-15 процентов. А вот при условии участия в бонусных программах и присоединения к акционным предложениям, которые в сети практикуются на регулярной основе, экономия для покупателя может составить даже более 45%.

К слову, в других торговых сетях и магазинах стоимость мандаринов сегодня в среднем колеблется в пределах 39-60 гривен за каждый килограмм. В отдельных случаях цена достигает даже 65,5 гривен.

Благодаря осеннему акционному мегапроекту АТБ "Витамин дня" более четырех миллионов клиентов крупнейшей отечественной торговой сети в 24-х областях страны, включая и нашу Львовскую, получат уникальную возможность пополнить свой витаминный запас. Как известно, именно в цитрусовых содержатся витамины, которые помогают человеку укрепить иммунитет, справиться с потенциальными угрозами для здоровья. Это важно, ведь именно от нашего иммунитета полностью зависит то, сумеем ли мы избежать заражения и в дальнейшем отнюдь не желательных последствиях или сезонного гриппа, или даже громкой коронавирусной инфекции, которая сейчас вновь набирает обороты.

Сегодня, когда неумолимо приближается сезон простуд и гриппа, а также медики Украины и мира прогнозируют вторую волну пандемии коронавируса нового типа, вопрос укрепления иммунитета более чем актуален. И компания АТБ, как социально ориентированный бизнес, системно заботящийся о миллионах собственных клиентов, не могла обойти вниманием этот принципиальный для нашего общества вопрос.

Важно также понимать, что АТБ уже много лет подряд считается не только лидером, но и драйвером украинского ритейла. Поэтому многие инициативы компании никогда не остаются незамеченными партнерами по бизнесу. Так, в частности, к проекту "Витамин дня" радушно подключились поставщики:

ЦІТРЕКС-УКРАИНА ООО

Джиллер ООО

Модена Украина ООО

Дунайская импортная компания ООО

Агро Трейд Сервис ООО

Бизнес групп Д ООО

Фактически находясь на передовой отрасли украинской розничной торговли, АТБ системно инвестирует в здоровье нации, новации, повышение энергоэффективности, смелые экспериментальные решения, а также благотворительные проекты. При этом основной своей миссией в компании считают бесперебойное обеспечение миллионов украинских граждан гарантированно свежими продуктами питания и качественными товарами первой необходимости. Супермаркеты АТБ уже несколько лет проходят сертификацию на соответствие международному общепризнанному стандарту ISO 22000: 2005. В его основу положены принципы Hazard Analysis and Critical Control Points. Контролируется весь путь продукта, от производства, хранения, транспортировки и до получения на кассе супермаркета. Так что качество любого продукта на многочисленных полочках АТБ является безусловным и гарантированным.

Благодаря слаженной круглосуточной работе всей цепочки, по которой продукты движутся от производителя до конечного покупателя, АТБ удалось сдержать свое обещание, данное еще в первые дни национального карантина, – дефицита товаров в супермаркетах торговой сети Украины не было и не предвидится. Как бы ни изменилась ситуация в стране, более 3,5 тысячи наименований продуктов будут вовремя доставлены на полочки каждого из магазинов АТБ в 296 населенных пунктах Украины, включая и наш город Льва. И, что важно для многих из нас, они традиционно предложены по максимально доступной, честной цене.

Чтобы помочь миллионам украинцев поддерживать достойный уровень жизни, минимизировать возможные риски в условиях карантина и не тратить лишнего, в АТБ в этом году появился первый в стране продуктовый Интернет-магазин АТБ полного цикла. Весь процесс от приема заказа, его обработки и доставки выбранных товаров на указанный клиентом адрес часто занимает менее одного часа. Также в разгар пандемии появился удобный сервис предварительного заказа, который позволяет минимизировать время, которое мы обычно тратим на покупки. Ведь пакет всех необходимых продуктов можно предварительно сформировать в онлайн-режиме и сложить в виртуальную корзину выбранного магазина. Затем только прийти, оплатить (также можно онлайн) и получить.