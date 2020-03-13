Не прикладываться к иконам: в Минздраве дали рекомендации религиозным общинам на время карантина

Дезинфекция транспорта в Черновцах Фото из открытых источников

Также стоит не забывать о простых правилах самогігієнги

Во время встречи заместителя министра здравоохранения Андрея Семиволоса с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, представительским межконфессиональным консультативно-совещательным органом, который объединяет коллективных членов различных конфессий обсуждали противоэпидемические мероприятия, а также рекомендации на время карантина, передает УНН.

Следовательно, заместитель министра обратился к представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с такими рекомендациями относительно проведения богослужений на период карантина:

по возможности период карантина максимально ограничить проводить служения, которые предусматривают присутствие людей и по возможности, проводить их в онлайн-режиме;

рекомендовать не прикладываться к икон на период карантина;

рекомендовать соблюдать дистанцию минимум 1,5-2 метра;

разместить в храмах антисептические средства;

рекомендовать на период карантина не здороваться за руки, не целовать и не обнимать друг друга;

призывать верующих на время всеукраинского карантина особенно пристально следить за собственным здоровьем’ям и за появления первых симптомов респираторных заболеваний сразу обращаться к врачу;

если верующие вернулись из страны, где было выявлено COVID-19, призвать самоизоляцию на время инкубационного периода (в течение 14 дней).

"Хочу подчеркнуть, что введенный в Украине с 12 марта до 03 апреля карантин с ограничительными противоэпидемическими мероприятиями это один из самых действенных способов минимизировать риски распространения на территории государства коронавируса COVID-19. Эти, прежде всего, превентивные меры, которые принимаются сейчас государством — это про нас, людей, и нашу с вами жизнь и здоровье’я! Именно поэтому обращаюсь придерживаться рекомендаций, предоставленных Министерством, которые полностью согласованы с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения’я относительно проведения богослужений на период карантина", — отметил Семиволос.

Также, заместитель министра призвал придерживаться простых правил личной гигиены во избежание заражения и отметил том, что самое главное правило — это оставаться людьми.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина с 17 марта полностью прекращает авиасообщение.