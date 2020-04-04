Не покупать марлевые и менять каждые четыре часа: Как правильно носить маски и перчатки, чтобы они были эффективными

Медичка маска из открытых источников

Медики объясняют, что маску следует менять, как только она стала влажной

Во время эпидемии коронавируса важно обращаться к средствам защиты, в частности маскам и перчаткам, чтобы уберечь себя и родных. Защитные маски предназначены для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения рук к лицу.

Об этом говорится на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Как утверждают специалисты, риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается при условии пользования масками.

Однако, есть определенный ряд правил, которых стоит придерживаться, чтобы эффект от защитных масок все-таки был.

Поэтому, медики объяснили, как лучше надевать маску:

Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обожмите носовую пластину;

Маску следует менять, как только она стала влажной;

Маску следует менять каждые четыре часа;

Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком;

Нельзя использовать маску повторно;

Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты;

Также специалисты советуют применять такой алгоритм, когда вы снимаете маску: не прикасайтесь к ее внешней поверхности — снимите маску за резинку, сверните и выбросьте в мусорник.

Кроме этого, стоит держать дома и одноразовые перчатки.

В Центре общественного здоровья считают, что использовать их нужно в таких случаях:

когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем;

во время работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используют во время ухода за больными.

Как снимать перчатки:

закрепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;

держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;

проденьте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, которая осталась надетой и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

К тому же, перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно, ведь микроорганизмы не могут быть совершенно удалены с их поверхности и теряется целостность структуры перчаток.

Важно помнить, что их надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.

Фото: Центр общественного здоровья

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