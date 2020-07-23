Не одобряем террор: Режиссер фильма "Земляне" отреагировал на события в Луцке

Автобус, в котором держали заложников более 12 часов МВД

Фильм о сострадании ко всем существам

Создатели фильма "Земляне" отреагировали на события с захватом заложников в в украинском Луцке и заявили, что не поддерживают методы террора. Об этом в Facebook сообщил правозащитник и писатель режиссер фильма Шон Монсон.

"Земляне" не одобряют и не потакают актам террора, поскольку наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая продолжается, и не только наносит вред здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата", - написал он.

По его словам, создатели фильма не приветствуют побуждение людей к террору.

"Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, их семей, а также к власти, которая обеспечила, чтобы ни одна жизнь не была потеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия в отношении всех", - добавил он.

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Напомним, 21 июля Максим Кривош (по прозвищу "Плохой", - ред.) захватил автобус и взял в заложники пассажиров.

Позже мужчина обнародовал свои требования в социальной сети Twitter. Однако, они не были выразительными, а сводились к общему недовольство системой. В частности, Кривош требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами, а президента Украины Владимира Зеленского - порекомендовать к просмотру фильм "Земляне".

Глава государства выполнил условие преступника. А поздно вечером того же дня в 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех уволили, а Максима Кривоша задержали.