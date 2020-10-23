Не может быть справедливой Европы без независимой Украины, - Туск

Дональд Туск. EPA-EFE

Политик призвал ЕС пересмотреть свое отношение к востоку Европы

Председатель Европейской народной партии Дональд Туск считает, что не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Об этом заявил в видеообращении к участникам Киевского форума-2020, передает Европейская правда.

"Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря, не может быть Европы без Украины", - сказал Туск.

Политик призвал ЕС пересмотреть свое отношение к востоку Европы. Вместе с тем он подчеркнул, что европейское сообщество должно подать политический сигнал всем заинтересованным странам достижимости цели членства в ЕС и НАТО, предоставив им четкие планы.

"Или Соединенные Штаты, Европейский Союз и демократии региона, среди которых и Украина, предложат продуманные подходы, как поддержать Восток Европы на трудном пути к демократии, реальной независимости и членства в европейском проекте, или же вакуум лидерства заполнится Россией", - добавил Туск.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом ничего не грозит, и заверил, что страна будет продолжать работу с европейскими партнерами.