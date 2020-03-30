Не могут обследовать людей: В районе с инфицированными медиками не хватает медсредств

В Тернопольской области не могут выявлять COVID-19 из-за нехватки медсредств Фото из открытых источников

Сейчас в районе есть 10 защитных костюмов, которых хватит на 4 дня

В Монастырском районе Тернопольской области, где заразились 25 медиков, не хватает медсредств для проверки контактных людей на коронавирус. Об этом рассказал заместитель председателя Монастырской РГА Павел Дронь, сообщает hromadske.

Как отмечается, районная государственная администрация попросила Министерство здравоохранения обеспечить их необходимыми медицинскими средствами, однако в ведомстве на их обращение пока не ответили.

По последним данным, в этом регионе коронавирусом заразились 47 человек, из которых 25 — медики.

"Мы получили еще 10 защитных костюмов, этого хватит на 4 дня примерно. Не хватает респираторов, пробирок и шпателей для сбора образцов анализов для того, чтобы продолжить обследование всех контактных", — отметил Дронь.

По словам госчиновника, сейчас в районе осталось более 200 контактных людей, однако там нет возможности взять образцы на анализы из-за отсутствия пробирок.

Кроме этого, Дронь подчеркнул, что завтра, 31 марта, медучреждения ожидают получить примерно 200 пробирок, однако будут ли поставлять их дальше — неизвестно. Заместитель председателя РГА отметил, что из района обращались в Минздрав, но там на их запросы пока не ответили.

Напомним, недавно в Монастырском районе Тернопольской области несколько работников среди сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом COVID-19.