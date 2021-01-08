Не исключено, что в Украине будет пересмотр решения о локдауне из-за негативного общественного резонанса, – эксперт

В Украине ожидают полный локдаун Фото из открытых источников

Для международных кредиторов никакого экономического кризиса или локдауна не существует, констатировал Алексей Якубин

Не исключено, что с 11 января Кабинет министров Украины смягчит январский локдаун в стране учитывая негативный общественный резонанс.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Алексей Якубин.

Алексей Якубин прокомментировал информацию о том, что ряд рестораторов предупреждает, что заведения питания не будут работать до 11 января, хотя, напомним, с сегодняшнего дня в Украине стартовал локдаун, который должен продлиться до 24 января. Эксперт предположил, что такие заявления связаны с вероятностью пересмотра правительственного решения о тотальном карантине.

"Я думаю, что здесь есть надежда на то, что, возможно, правительство пересмотрит свое решение или изменит часть требований, связанных с локдауном. Мы снова видели последние две недели, это точно, постоянную якобы утечку информации, что во власти идет дискуссия – вводить ли локдаун, не вводить ли, и с какой даты вводить. И эта информация, что ждут до 11 числа, они как раз ждут, что в правительстве, увидев, например, общественный резонанс, мне кажется, что он будет, в первую очередь, негативный, возможно, пересмотрят часть мероприятий, связанных с локдауном. Например, разрешат открываться части заведений – кофейням или спортклубам", – отметил Алексей Якубин.

Эксперт отметил, что в дальнейшем правительство будет пытаться списать на карантинные ограничения экономические проблемы, необходимость пересмотра государственного бюджета весной и сокращения социальных расходов. В то же время, Алексей Якубин обратил внимание на то, что для международных кредиторов никакого экономического кризиса или локдауна не существует, ведь средства им возвращают в полном объеме, и здесь правительство не экономит.

Напомним, сегодня, 8 января, в Украине на 17 дней, до 24 января, усилят карантинные ограничения, которые будут касаться сфер торговли и услуг заведений питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не планирует отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных коронавирусом в Украине идет на спад. Причиной этого он назвал не только прогнозируемое увеличение количества больных COVID-19 после новогодних праздников, но и сезонную вспышку гриппа, которая ожидается.