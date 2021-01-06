"Не имеет основания": Центр общественного здоровья опроверг информацию о "Болезни Х" в Конго

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"Болезнь Х" - это гипотетическое название возможной вспышки

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины назвали ложной распространенную в СМИ информацию о "Болезни Х", которую якобы обнаружили в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

"Источником для распространения ложной информации стала статья, которая была опубликована 22 декабря в CNN к документальному фильму "The Coming Contagion" ("Грядущее заражение") о рисках появления новых болезней из-за вырубки тропических лесов в Демократической Республике Конго и торговлю дикими животными", - отметили в центре.

В частности, в статье речь идет о пациентке с заболеванием с выраженным геморрагическим синдромом, которая, возможно, является нулевой пациенткой "Болезни Х", однако данная гипотеза в статье не подтверждается.

В ЦОЗ пояснили, что упомянутая "Болезнь Х" - это гипотетическое название возможной вспышки, которая, как беспокоятся ученые и эксперты в области здравоохранения, может привести к серьезным заболеваниям во всем мире.

Всемирная организация здравоохранения включила "Болезнь X" в глобальный перечень заболеваний и патогенов, которые имеют приоритет для исследований и разработок в контексте чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

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В то же время в региональном офисе ВОЗ в Африке отмечают, что причин для беспокойства нет. Никаких упоминаний, кроме этой статьи, о болезни нет.

В упомянутой статье цитируют профессора Жана-Жака Муембе-Тамфума, который помогал выявить вирус Эбола в 1976 году. Он говорит о возможном появлении новых патогенов, происходящих из тропических лесов Африки, и представляющих угрозу для человечества. Сейчас Муембе продолжает работать над лабораторным выявлением новых болезней.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что африканский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум заявил, что в Демократической Республике Конго могло появиться новое смертельно опасное заболевание.