Не имеем другого варианта, чем быть супер-Украиной! – Президент Владимир Зеленский обратился к нации с новогодним поздравлением

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодним поздравлением Скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в обществе детей поздравил украинцев с новым 2021 годом.

Трансляцию новогоднего поздравления президента вел телеканал ZIK.

В этом году традиционное выступление за трибуной глава государства сменил на удобный стул, а слова подбирал так, чтобы сказанное было понятно каждому из маленьких украинцев, которые присутствовали в зале во время его обращения к народу.

"Скажу понятно для вас, и это логично, ведь все, что мы делаем, делаем именно для вас. Мы живем в большой прекрасной стране, где есть все: потрясающая природа, щедрая земля, где умные и талантливые дети, и где все президенты в своих новогодних поздравлениях всегда говорят фразу: "Дорогие украинцы, это был тяжелый год...". Вы спросите, был ли трудным 2020? Чуточку да... Так каким был этот год? В нем были слезы от боли и слезы от гордости, было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся, то, что хочется забыть, и то, чего никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще большими друзьями, те, с кем стали стратегическими партнерами, те, с кем нас пытались поссорить, но не получилось, те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать", – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что 2020 год напомнил, как на самом деле много героев среди украинцев.

"Весной мы начали все болеть, а оказалось что в больницах и аптеках много чего нет. Почему? Просто кое-кто потерял обоняние еще задолго до ковида. И вот все мы были, как в фильмах, когда кажется, что спасти могут только супергерои. Взрослые не верят в их существование, но в этом году, как и в 2014-м, мы снова убедились – супергерои существуют, и к нашим военным присоединились наши медики, наши супердоктора, суперлаборанты, суперводители скорой, суперпилоты, суперпограничники, суперучителя, наши суперпожарные и суперспасатели. И мы точно не имеем другого варианта, чем быть супер-Украиной!" - сказал Владимир Зеленский.

Обращаясь к малышам, Владимир Зеленский отметил, что, когда дети будут спорить, кто сильнее – Бэтмен, Росомаха или Дэдпул, им следует знать, что на самом деле самый сильный – украинец, богатырь Алексей Новиков, который стал в этом году самым сильным человеком на планете Земля.

"А мы не имеем другого варианта, чем стать самой сильной страной!" - сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил о возвращении Украиной своих граждан и не обошел вниманием перемирие на Донбассе, которое длится 158 дней, а также напомнил о строительстве новых дорог и мостов.

Напоследок президент Украины на русском языке обратился к жителям неподконтрольных правительству Луганска, Донецка и Крыма, призвав перевести часы на час назад, и вместе с Украиной встретить новый 2021 год.