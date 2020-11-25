"Не хотел афишировать": Певец DZIDZIO поделился, как смог преодолеть COVID-19

DZIDZIO Фото из открытых источников

По его словам, он не появлялся в соцсетях, потому что находился на самоизоляции

Украинский артист Михаил Хома, более известный как DZIDZIO, заявил, что переболел на коронавирус COVID-19, именно поэтому он не был активен в социальных сетях. Об этом он рассказал во время шоу "Утро с Украиной", сообщает НВ Life.

По словам певца, он несколько недель не появлялся не появлялся в Instagram и на публике именно из-за болезни.

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"Когда меня не было видно на Instagram несколько недель, это означало, что я был на самоизоляции. На самом деле, я просто не хотел это афишировать", - отметил DZIDZIO и добавил, что перенес болезнь в легкой форме.

Кроме этого, артист заметил, что благодаря отсутствию обоняния он "не перебирал едой", а за время самоизоляции он успел хорошо отдохнуть и навести порядок в своей голове. Так в свободное время певец смотрел сериалы, где-то "серий семьдесят на Netfliх".

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Напомним, в понедельник, 23 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поборол коронавирусную инфекцию COVID-19 и уже вышел на работу в обычном режиме.