Не будет ни картошки, ни помидоров: На Западной Украине вода уничтожила 22 тысячи домохозяйств

Затопления на Западной Украине Фото с открытых источников

Кроме этого, в затопленных регионах существует потребность в питьевой воде

На Западной Украине наводнение уничтожило примерно 22 тысячи домохозяйств и приусадебных участков, что нанесло жителям затопленных регионов колоссальные убытки. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера", сообщает УП.

Отмечается, что непогода поламага деревья, затопила огороды и уничтожила сады. В результате селяне и фермеры остались без урожая.

"Хочу одну цифру назвать, она колоссальная, я хочу, чтобы вы вдумались. 22 тысячи приусадебных хозяйств, огородов и садов людей по четырем областям уничтожены. У них не будет ни картошки, ни помидоров, поломанные деревья. Это то, с чего люди жили", – отметил Аваков.

В частности, в результате непогоды пострадали Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Львовская области. Кроме этого, стихия уничтожила 120 мостов Некоторые из них попали под разрушительное действие воды из-за неправильных инженерных решений.

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Кроме этого, в регионе существует потребность в питьевой воде из-за затопления примерно 5000 колодцев. В связи с этим питьевую воду жителям доставляют сотрудники Нацгвардии и ГСЧС.

Министр отметил, что Западная Украина понесла колоссальные убытки, которые нужно компенсировать и добавил, что "это гигантская проблема, и она не уйдет вместе с водой".

По предварительным подсчетам, для ликвидации критических последствий непогоды потребуется не менее 10 дней.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины выделил 754 млн гривен из резервного фонда для оказания помощи населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей после непогоды.