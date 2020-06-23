Не более 10 человек: Минздрав изменил рекомендации по проведению свадеб

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По словам главы Минздрава, пересмотр рекомендаций был обусловлен нынешней эпидемиологической ситуацией в стране

Сейчас свадьбы на 50 человек в Украине проводить нельзя. На этом На этом акцентировал во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

"Свадьбы на 50 человек нельзя проводить согласно установленным на сегодняшний день правилам. Эти меры возможны исключительно до 10 человек", – отметил он.

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Как известно, 17 июня Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля и внес изменения в карантинные ограничения.

Ранее сообщалось, что на утро 23 июня в Украине зафиксировали 38 074 случая COVID-19. Умерли 1035 человек, выздоровели – 16 956.

Напомним, до этого в Минздраве позволяли проводить свадебные церемонии с участием 50 человек.