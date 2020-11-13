Названы условия, при которых будут работать детсады, школы и вузы в Украине

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Все учебные заведения будут работать, если менее 50% учеников и учителей не находятся на самоизоляции

Несмотря на усиление карантина по всей Украине, учебные заведения закрывать не планируют, впрочем есть условия их работы в новой реальности. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения "Коронавирус в регионах".

Учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования должны закрываться на карантин, если более 50% учеников и учителей - на самоизоляции.

Также запрещено посещение других образовательных учреждений группами более чем в 20 человек.

Относительно учреждений высшего и профессионального образования, Министерство образования и науки рекомендует перейти на смешанную форму обучения, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом в регионе.

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Напомним, Минобразования и науки совместно с Министерством здравоохранения разработали Сборник нормативных документов по работы учреждений образования на период карантина в связи с распространением коронавируса.