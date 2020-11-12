Названы страны, где до сих пор не зафиксирован коронавирус

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Единственным континентом без коронавируса остаётся Антарктида

После начала пандемии COVID-19. всё ещё ни одного случая не было зафиксировано в Тонго, Кирибате, Самоа, Микронезии, Тувале и Антарктиде. Об этом пишет Associated Press.

Так, для сдерживания пандемии власти Тонга ещё в марте запретили круизным кораблям заходить в местный порт, закрыв при этом и аэропорт.

"Многие островные страны на юге Тихого океана зависят от туризма. Это главный источник доходов для них. С начала пандемии коронавируса на островах наблюдается скачок безработицы. Так же местные системы здравоохранения плохо обеспечены и не смогли бы разобраться с большой вспышкой пандемии", - отмечают авторы статьи.

При этом единственным континентом без коронавируса остаётся Антарктида. Отмечается, что любая вспышка болезни там приведёт к крайне плачевным последствиям, так как люди живут в закрытых кварталах и медицинские возможности очень ограничены.

В то же время, если кому-то в Антарктиде требуется срочная медицинская помощь, его эвакуация может затянуться на несколько дней или недель из-за сложных погодных условий.

Кроме того, до сих пор нет данных по Северной Корее и Туркменистану. Однако, исследователи подчёркивают, что введу диктаторских режимов, подобные данные являются крайне сомнительными.

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Напомним, недавно исследователи из Университета науки и технологий им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии представили самую точную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2. Отмечается, что для создания модели исследователи собрали все известные на сегодня данные о структуре коронавируса.