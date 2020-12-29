Названы самые популярные подержанные авто среди украинцев: Топ-10 и цены

Топ-10 подержанных авто в 2020 году Фото из открытых источников

Всего было продано более 720 тысяч подержанных легковушек

Эксперты назвали самые популярные подержанные автомобили, которые чаще всего покупали в 2020 году. Всего было продано более 720 тысяч легковушек, и большой спрос имели кроссоверы. Об этом сообщает AUTO.RIA.

Как отмечается, многим таким авто с пробегом было более десяти лет, но украинцы все равно активно скупали их.

Топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом в Украине в 2020 году:

BMW X5. Продано: 3438 шт. Средний возраст: 13 лет. Предложения о продаже подержанных BMW X5: от 10 тыс. долларов до 47,5 тыс. долларов

BMW X5

Продано: 3438 шт. Средний возраст: 13 лет. Предложения о продаже подержанных BMW X5: от 10 тыс. долларов до 47,5 тыс. долларов Mitsubishi Outlander. Продано: 2821 шт. Средний возраст: 12 лет. Предложения о продаже подержанных Mitsubishi Outlander: от 6,9 тыс. долларов до 20 135 долларов

Mitsubishi Outlander Фото из открытых источников

Продано: 2821 шт. Средний возраст: 12 лет. Предложения о продаже подержанных Mitsubishi Outlander: от 6,9 тыс. долларов до 20 135 долларов Hyundai Tucson. Продано: 2799 шт. Средний возраст: 12 лет. Предложения о продаже подержанных Hyundai Tucson: от 7,7 тыс. долларов до 22 797 долларов

Hyundai Tucson Фото из открытых источников

Продано: 2799 шт. Средний возраст: 12 лет. Предложения о продаже подержанных Hyundai Tucson: от 7,7 тыс. долларов до 22 797 долларов Hyundai Santa Fe. Продано: 2765 шт. Средний возраст: 12 лет. Цены на подержанные Hyundai Santa FE: от 24 850 долларов до 54 тыс. долларов

Hyundai Santa Fe Фото из открытых источников

Продано: 2765 шт. Средний возраст: 12 лет. Цены на подержанные Hyundai Santa FE: от 24 850 долларов до 54 тыс. долларов Nissan Qashqai. Продано: 2358 шт. Средний возраст: 12 лет.

Nissan Qashqai Фото из открытых источников

Продано: 2358 шт. Средний возраст: 12 лет. Toyota RAV4. Продано: 2237 шт. Средний возраст: 13 лет. Стоимость подержанных Toyota RAV4 от 8,7 тыс. долларов до 17,5 тыс. долларов

Toyota RAV4 Фото из открытых источников

Продано: 2237 шт. Средний возраст: 13 лет. Стоимость подержанных Toyota RAV4 от 8,7 тыс. долларов до 17,5 тыс. долларов Volkswagen Touareg. Продано: 2188 шт. Средний возраст: 8 лет

Volkswagen Touareg Фото из открытых источников

Продано: 2188 шт. Средний возраст: 8 лет Nissan Rogue. Продано: 2031 шт. Средний возраст 3 года

Nissan Rogue Фото из открытых источников

Продано: 2031 шт. Средний возраст 3 года Honda CR-V. Продано: 1961 шт. Средний возраст: 12 лет. Стоимость Honda CR-V: от 9,5 тыс. долларов до 19 тыс. долларов

Honda CR-V Фото из открытых источников

Продано: 1961 шт. Средний возраст: 12 лет. Стоимость Honda CR-V: от 9,5 тыс. долларов до 19 тыс. долларов Kia Sportage. Продано: 1891 шт. Средний возраст: 9 лет. Стоимость KIA Sportage в Украине: от 8,5 тыс. долларов до 20 тыс. долларов

Kia Sportage Фото из открытых источников

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Напомним, ранее корпорации "Укравтопром" составила рейтинг топ-10 популярных новых автомобилей, которым отдавали предпочтение украинцы в 2020 году. Всего автопарк пополнился почти 76 тысячами этих машин.