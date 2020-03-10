Названы новые симптомы коронавируса, - ученые

Коронавирус из открытых источников

Новые симптомы коронавируса похожи на вирус денге

Ученые из Сингапура обнаружили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщает The Straits Times.

По словам ученых, эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

Как отмечается, два человека поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у них не было типичных для COVID-19 симптомов - насморка, кашля и боли в горле. Однако коронавирусная инфекция у них подтвердилась.

По их словам, сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирус.

Напомним, за минувшие сутки, 9 марта, количество жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3 136 человек. Также сейчас болеют 17 721 человек (4 794 человека находятся в тяжелом состоянии), 59 897 человек выписаны из больниц.