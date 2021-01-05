Названы категории граждан, которые не получат пенсии в 2021 году

В 2021 году часть украинцев останутся без пенсий Фото из открытых источников

Некоторым украинцам для начисления выплат может не хватить трудового стажа

В Украине в 2021 году изменились требования к получению стажа, необходимого для начисление пенсионных выплат. Таким образом, часть украинцев, которые рассчитывали на пенсию, не смогут ее получить. Об этом сообщает "Обозреватель".

Как отмечается, граждане Украины от 60 лет, которые не успели наработать 15-летний стаж пенсию по возрасту вообще не получат. Тогда как лица со стажем от 15 до 18 лет смогут претендовать на пенсию по достижении 65-летнего возраста.

Граждане со стажем от 18 до 28 лет могут рассчитывать на денежные выплаты после 63 лет. А при условии наличия 28-летнего стажа и больше, пенсию начислят после 60 лет. Однако, выше указанные требования по стажу, ежегодно, до 2027 года, будут увеличиваться на 12 месяцев.

"Переломным моментом станет 2023-й, тогда для выхода на пенсию в 60 лет понадобится уже 30 лет стажа, а многие украинцы столько заработать не успели", - говорится в материале.

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А с 2027 года для получения пенсии в 60 лет понадобится не менее 35 лет стажа. Сейчас такой стаж имеет примерно половина пенсионеров. В Минсоцполитики оценили, что через семь лет около 45% украинцев вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

По данным Федерации работодателей, в Украине на сегодня зарегистрированы 10,6 млн работников на 11,3 млн пенсионеров. Кроме этого, есть самозанятые и предприниматели. Таким образом, один рабочий удерживает взносами одного пенсионера. Так, из минимальной зарплаты в Пенсионный фонд поступает 889 грн, а из средней зарплаты – примерно 1,8 тыс. грн. Однако, этих денег не хватает, из-за чего в ПФУ образовалась "дыра" размером более 170 млрд грн.

Напомним, в Украине с 4 января вырастут пенсионные выплаты для отдельных категорий пенсионеров. В частности, повышения запланированы на январь, март, апрель, июль и декабрь. Подробнее о том, кому и на сколько повысят пенсии, читайте по ссылке.