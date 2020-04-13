Названы даты дополнительной регистрации на ВНО-2020: Кто может воспользоваться

Период дополнительной регистрации продлится с 25 мая до 9 июня

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Украинский центр оценивания качества образования объявил, что дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания для отдельных категорий лиц продлится с 25 мая до 9 июня. Об этом говорится на сайте УЦОКО.

Как отмечается, график дополнительной сессии будет обнародован до 22 мая 2020 года.

Известно, право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

являются участниками антитеррористической операции и/или принимали участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и не зарегистрировались во время основного периода регистрации;

живут на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополь или на территории Донецкой или Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только с учебных предметов, с которых им будет зачтено результаты внешнего независимого тестирования как оценки за государственную итоговую аттестацию).

Кроме этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавирусной инфекции COVID-19, Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность уточнения категорий лиц, которые могут регистрироваться для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания в дополнительный период регистрации.

Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о якобы продолжение общенационального карантина до 15 мая 2020 года и отмены ВНО.