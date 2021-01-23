Названа дата начала применения штрафов за отказ обслуживать на украинском

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Штрафы обещают выписывать злостным нарушителям

В Украине штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке начнут с 16 июля 2022 года. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью "Радио Свобода".

По словам Креминя, за нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания будет грозить штраф от 5100 гривен до 6800 гривен. "Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, по отношению к которым мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно два для того, чтобы мы начали производство, чтобы подготовили протокол и наложили штраф", – сказал омубдсмен.

В то же время штрафы можно будет обжаловать в суде, а для подобных претензий должны быть приведены доказательства. "Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет "прославиться" на всю страну, что для них закон – не закон и страна – не страна. Таких у нас нет, и вряд ли они появятся. Поэтому никакие из провокаций, что преследования, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее – у нас таких в штате нет", – высказался Кремень.

Напомним, в Украине с 16 января вступила в силу статья языкового закона относительно обслуживания клиентов на украинском языке в сфере услуг. Все предприятия и организации должны предоставлять услуги исключительно на государственном языке, однако могут использовать и другой в случае, когда клиент сам об этом попросил.