Назван топ-10 самых безопасных авиакомпаний года

Фото из открытых источников

Австралийская авиакомпания Qantas Airways уже второй год подряд занимает первое место рейтинга

Самыми безопасными авиакомпаниями 2020 года стали Qantas Airways, Qatar Airways, Air New Zealand. Соответствующий рейтинг составил популярный ресурс AirlineRatings.com.

Отмечается, что австралийская авиакомпания Qantas Airways уже второй год подряд занимает первое место рейтинга.

Всего топ-10 выглядит следующим образом:

Qantas Airways

Qatar Airways

Air New Zealand

Singapore Airlines

Emirates

EVA Air

Etihad Airways

Alaska Airlines

Cathay Pacific Airways

British Airways

Самыми безопасными бюджетными авиакомпаниями стали: Air Arabia, Allegiant, EasyJet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet, Wizz Air.

Новости по теме: Четыре страны возобновят авиасообщение с Британией, несмотря на распространение мутированного коронавируса

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает Европа может возобновить авиасообщение с Украиной уже в 2021 году. Он также уточнил, что, по предварительным прогнозам, только на 2023 год перевозки выйдут на уровень 2019 года, однако сейчас все зависит от ситуации с пандемией.