Назван топ-10 самых безопасных авиакомпаний года
Австралийская авиакомпания Qantas Airways уже второй год подряд занимает первое место рейтинга
Самыми безопасными авиакомпаниями 2020 года стали Qantas Airways, Qatar Airways, Air New Zealand. Соответствующий рейтинг составил популярный ресурс AirlineRatings.com.
Отмечается, что австралийская авиакомпания Qantas Airways уже второй год подряд занимает первое место рейтинга.
Всего топ-10 выглядит следующим образом:
- Qantas Airways
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Emirates
- EVA Air
- Etihad Airways
- Alaska Airlines
- Cathay Pacific Airways
- British Airways
Самыми безопасными бюджетными авиакомпаниями стали: Air Arabia, Allegiant, EasyJet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet, Wizz Air.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает Европа может возобновить авиасообщение с Украиной уже в 2021 году. Он также уточнил, что, по предварительным прогнозам, только на 2023 год перевозки выйдут на уровень 2019 года, однако сейчас все зависит от ситуации с пандемией.