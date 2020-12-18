Назван самый опасный день недели на дорогах Украины

Фото из открытых источников

Самые безопасные дни для автомобилистов в Украине-это выходные

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в Украине происходит по пятницам. А наиболее безопасный день для пешеходов и водителей - воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины на своей странице в Facebook.

Согласно статистике патрульной полиции Украины, за одиннадцать месяцев 2020 года в пятницу произошло более 24,7 ДТП. В общей сложности в течение 2020 года произошло 150 267 тучных аварий, из которых:

в понедельник-21 450,

во вторник-22 432,

в среду-22 860,

в четверг-22 449,

в пятницу-24 749,

в субботу-19 973,

в воскресенье-16 354.

Таким образом самые безопасные дни для автомобилистов в Украине - это выходные. В воскресенье происходит минимальное количество ДТП. В прошлом году за аналогичный период времени произошло меньше аварий - 144 760. Но и в 2010 году наибольшее количество ДТП происходило по пятницам, а меньше всего - по воскресеньям.

Ранее сообщалось, что после дорожно-транспортного происшествия страховая компания виновника аварии не менее 100 тысяч гривен на материальную компенсацию, и от 260 тысяч гривен на медицинское возмещение. Что нужно делать, чтобы получить компенсацию, читайте по ссылке.