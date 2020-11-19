Назвали самые легкие для взлома пароли 2020 года

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Наиболее уязвимый пароль - "123456"

Компания NordPass, которая является разработчиком популярного приложения для хранения паролей, опубликовала список самых легких для взлома паролей в 2020 году. Об этом сообщает портал TechRepublic.

По данным экспертов, пароль "123456" используют более 2,5 миллиона человек. Он встречался в слитых в Интернете хакерами документах более 23 миллионов раз.

На втором месте - пароль "123456789". Его владельцами является 961 тысяча человек. В интернете его можно найти более 7,8 миллиона раз.

На третьем месте рейтинга самых опасных паролей – "picture1", а на четвертом – "password".

Первую пятерку замыкает пароль "12345678".

Как отметил эксперт NordPass по безопасности Чеда Хеммонда, большинство из этих паролей можно взломать меньше чем за секунду.

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Ранее сообщалось, что эксперт в области информационной безопасности из Нидерландов Виктор Геверс угадал пароль от Twitter-аккаунта президента США Дональда Трампа на это ему понадобилось пять попыток.