Названо подробное расписание похорон Геннадия Кернеса

Геннадий Кернес умер от осложнений коронавируса в немецкой больнице после длительного лечения Фото из открытых источников

Тело главы Харькова доставят из Германии сегодня в 19:00

Мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят в среду 23 декабря. Об этом сообщает "Страна.UA" со ссылкой на Харьковский городской совет.

Прощание с многолетним мэром города начнется в 7 утра. Сначала его отпоют в Благовещенском соборе, а затем, с 9:00 до 13:00, горожане смогут попрощаться лично. Захоронение запланировано на кладбище №2 ориентировочно в 13:30.

Как отмечается, из-за этого частично движение по городу перекроют. В частности, улица Сумская, ведущая к месту захоронения главы Харькова, будет заблокирована ориентировочно до 16 часов.

Подробную информацию об ограничении движения опубликуют на сайте городского совета. Сама же церемония прощания будет открытой, и попрощаться с Кернесом смогут все желающие.

Также 23 декабря в городе объявят траур.

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Напомним, что Геннадий Кернес скончался 17 декабря в немецкой больнице из-за осложнения коронавируса. Прибытие самолета с его телом в Украину ожидают сегодня в 19:00. До проведения выборов городского главы временно место Кернеса занял секретарь городского совета Игорь Терехов.