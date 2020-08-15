Жарких: Нашим детям промывают мозги, называя Пушкина врагом

Денис Жарких Фото из открытых источников

Министерство образования и науки разработало рекомендации учителям истории, в которых среди прочего называет российского писателя Александра Пушкина врагом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог, писатель и публицист Денис Жарких.

Далее приводим его пост дословно:

“Прочитал Методические рекомендации о преподавании истории в 2020-2021 учебном году, разработанные Министерством образования и науки Украины. Что вам сказать – слов нет, как уже открыто и нагло нашим детям промывают мозги, называя, например Александра Пушкина врагом, который писал свои без преувеличения шедевры на "ворожнечій мові" и оскорблял достоинство Украины. ОСКОРБЛЯЛ!!! ПУШКИН!!! ДОСТОИНСТВО УКРАИНЫ, оказывается, понимаете?!

Вот учебник истории за 9 класс, где авторы с упоением рассказывают, как УНП в Харькове подорвала памятник Пушкину. А теперь, внимание, цитата:

"Під пам’ятник було закладено вибухівку та партійні листівки. Текст листівок пояснював мету акції: Пушкін ображав гідність України у своїх творах, особливо в поемі "Полтава". Пам'ятник російському поету на українській землі проголошувався непотрібним, поки не буде дозволено безперешкодно встановлювати тут пам’ятники українським письменникам".

И эту туфту вдалбывают детям в школе, проводят тесты, экзамены, чтоб проверить, как именно глубоко такая пропаганда засела в их маленькие головы, которые, по сути, чистые листки и надо их заполнять совершенно другими вещами…

Ну а что вы хотите, если в упомянутой выше методичке преподавание такого треша объясняют желанием научить детей понимать, почему "не каждый сайт, выданный Google, может быть достоверным.

Вишенкой на торте считаю вот это чудесное предложение из методички, разработанной "специалистами" Минобразования, которые не стыдятся использовать зарубежные слова, хотя в украинском языке есть их аналоги, а вот "мова ворожнечі" им покоя не дает:

"Серед інших матеріалів рекомендовані конкретні кейси із наслідками вживання мови ворожнечі, оскільки деякі політики чи лідери думок часто застосовують мову ворожнечі та "навішування ярликів" для поляризації суспільства, нагнітання емоцій та протиріч,зокрема у соціальних мережах".

Авторы методички лучше б прошлись в кулуарах Верховной Рады, где каждый второй говорит на "мове ворожнечі". Но нет, проще ж промывать мозг совершенно беззащитным и наивным детям….а потом мы удивляемся, откуда у нас в стране столько агрессии и нацистов….”.