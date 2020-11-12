Наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Об этом президент говорил во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Президент Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры Украины отмечают усилия нашего государства и его успехи на пути к установлению мира на Донбассе. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"109-й день перемирия, наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру. Наверное, госпожа федеральный канцлер (Ангела Меркель - ред.) не подписана в Фейсбуке на некоторых наших политиков и экспертов, которые постоянно находят здесь "предательство" и "поражение", - рассказал президент.

Кроме этого, глава государства признал, что перемирие на Донбассе не идеальное, но есть факт: потери среди украинских военных и гражданских уменьшились в десять раз.

"Для меня это не просто красивая статистика, это – реальные сохраненные жизни людей. И, как правило, на телевидении говорят об убитых и раненых, но никогда не говорят, что "сегодня был хороший день для Украины, ни одного убитого, ни одного раненого, ни одного выстрела". Хотя таких дней становится все больше, и это не мои победы, это победы Украины. Я верю, они продолжатся, обязательно", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее резидент Украины Владимир Зеленский, который недавно заболел коронавирусом COVID-19, рассказал о своем состоянии здоровья и работе на самоизоляции.