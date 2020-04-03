Нарушителей карантина уже оштрафовали на более 272 тыс. гривен, - Нацполиция

За нарушение самоизоляции составлено 153 админпротоколы

Нацполиция из открытых источников

Правоохранители составили 3566 административных протоколов за нарушение правил карантина, а по результатам рассмотрения судами на нарушителей наложены штрафы на общую сумму более 272 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, по состоянию на 3 апреля составлено 3566 протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил относительно карантина людей), также начато 44 уголовных производств по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий.

Как отмечается, за нарушение режима самоизоляции граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19, полицейские составили 153 админпротоколы: в Киеве – 64, Винницкой области – 18, Черновицкой – 17, Ивано-Франковской – 11, Полтавской – 8, Волынской – 5, Закарпатской – 5, Сумской – 4, Херсонской – 4, Хмельницкой – 4, Харьковской – 3, Киевской – 2, Кировоградской – 2, Николаевской – 1, Одесской – 1, Тернопольской – 1.

Количество админпротоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции Нацполіція

Кроме того, по состоянию на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 заведений лечения и обсервации граждан.

Напомним, недавно стало известно, что на время карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 по всей территории государства, ежегодные плановые отпуска для военнослужащих Вооруженных сил Украины приостанавливаются.