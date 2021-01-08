Нарушения и недоразумения: Украинцы указывают на отсутствие четких правил во время локдауна, – инспекция ZIK

В Украине ожидают полный локдаун Фото из открытых источников

Люди говорят, что из-за карантина есть неудобства, но здоровье – на первом месте

Локдаун в Украине с сегодняшнего дня стартовал с нарушениями и недоразумениями. С самого утра в социальных сетях публикуют фото, на которых видно, что крупные супермаркеты красными лентами перекрывают отделы с бытовой химией, товарами для чистки обуви, лампочками, батарейками, носками и тому подобное. Но в то же время журналисты зафиксировали работу магазина с бытовой химией и товарами для дома, который работает без ограничений.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондент Елизавета Будас.

Елизавета Будас сегодня утром проинспектировала, как соблюдаются карантинные ограничения в Киеве в первый день локдауна. Корреспондент напомнила, что правительство во время своего заседания разрешило продавать газеты и журналы, а также бытовую химию во время локдауна, но из-за того, что новое постановление до сих пор не обнародовано, и покупатели, и продавцы не понимают, шла ли речь о супермаркетах или об отдельных магазинах с бытовой химией.

Как отметила Елизавета Будас, предприниматели, с которыми она разговаривала, считают усиление карантина несправедливым и избирательным.

"По состоянию на утро, когда уже локдаун в Украине заработал, он вступил в силу, до сих пор нет четких правил, которые люди выполняли бы четко и последовательно", – отметила Елизавета Будас.

Киевляне на улицах столицы говорят, что есть ряд неудобств из-за усиления карантина, к примеру, сейчас невозможно пойти и посидеть с друзьями в каком-то заведении и тому подобное, однако указывают и на положительные моменты – в частности на то, что в транспорте теперь будет меньше пассажиров и не будет большого скопления людей. Возмущения очередной локдаун у киевлян не вызывает, большинство из них отмечает, что здоровье – на первом месте.

Напомним, сегодня, 8 января, в Украине на 17 дней, до 24 января, усилят карантинные ограничения, которые будут касаться сфер торговли и услуг заведений питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не планирует отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных коронавирусом в Украине идет на спад. Причиной этого он назвал не только прогнозируемое увеличение количества больных COVID-19 после новогодних праздников, но и сезонную вспышку гриппа, которая ожидается.