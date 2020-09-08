Нарушение перемирия направлено на дискредитацию договоренностей ТКГ, – Генштаб

По словам начальника Генштаба, Украину хотят выставить неспособной управлять Вооруженными силами

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Нарушение "тишины" со стороны незаконных вооруженных формирований направлены на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук в эфире одного из телеканалов.

По словам Корнийчука, украинскую сторону хотят выставить такой, что не способна управлять своими Вооруженными силами, чтобы таким образом иметь право на свои соответствующие действия. "Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления", – сказал начальник Генштаба.

В то же время, он добавил, что нарушения "режима тишины" все еще носят единичный характер. Как сообщил Корнийчук, оценки ситуации на фронте показывают, что нарушения не являются масштабными.

Ранее сообщалось, что 6 сентября на Донбассе незаконные вооруженные формирования из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил один украинский военный, его эвакуировали в медицинское учреждение.

Напомним, в течение минувших суток, 7 сентября, незаконные вооруженные формирования 1 раз нарушили мирные договоренности. Противник совершил провокационные выстрелы из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета вблизи Каменки Донецкой области.