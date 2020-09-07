Нардепы предлагают законодательно урегулировать дистанционную работу

Парламентарии могут проголосовать за изменения в Кодекс законов о труде Украины и закон "Об охране труда"

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Народные депутаты зарегистрировали законопроект по урегулированию дистанционной работы. Соответствующий документ размещен на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что парламентарии предлагают ввести два самостоятельных вида работы - дистанционную и надомную. В таком случае работодатели при заключении трудового договора с целью надлежащего оформления работника будут иметь право получать сведения о месте жительства или другом месте, где будет выполняться трудовая функция. Соответствующие нововведения должны внести изменения в Кодекс законов о труде Украины и закон "Об охране труда".

В то же время, законопроект предлагает обеспечить работникам возможность ознакомления с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами.

Также депутаты предлагают предусмотреть обеспечение возможности дистанционного ознакомления работника с требованиями по охране труда через видеосвязь. Кроме того, сотрудники смогут получить возможность совмещать дистанционную работу с обычным режимом на рабочих местах.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинские школы смогут перейти на смешанную форму обучения - дистанционную и очную, если регион, в котором расположено учебное заведение, не относится к "красной зоне" карантина. Решение о введении такой формы работы заведения могут принимать самостоятельно.