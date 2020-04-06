Раде предлагают усилить ответственность за самовольное выжигание растительности

Пожар в Чернобыльской зоне фото - ГСЧС

Пока текст законопроекта отсутствует на сайте ВР

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №3307 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков". Об этом говорится на сайте парламента.

Проект внесли в Раду в понедельник, 6 апреля. Его авторы - два нардепа от фракции "Слуга народа".

в настоящее время текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины призывает украинцев не сжигать сухую растительность. В частности, в ведомстве предупредили об ужасных последствиях таких действий. Кроме того, ликвидация таких пожаров отличается от других продолжительностью и потенциальной возможностью увеличения масштабов.

Напомним, в Киевской области правоохранители установили и задержали злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества недалеко от Чернобыля.