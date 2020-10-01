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Раде предлагают отменить наказание за производство и покупку самогона

Инициаторами документа выступили 5 народных депутатов из фракции "Слуга народа"

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4153"о внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях относительно урегулирования некоторых аспектов самогоноварения и рынка молока". Об этом говорится на странице документа.

Согласно пояснительной записке документу, проект закона направлен на отмену статьи Коап, которая запрещает изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки, изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их выработки.

Также депутаты предлагают отменить статью Коап, которая предусматривает ответственность за приобретение самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки.

Таким образом нардепы хотят ввести законодательное регулирование процедуры самогоноварения, налогообложение такой деятельности и создать нормы и материально-техническую базу физических лиц, занимающихся самогоноварением.

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Напомним, в Верховной Раде уже регистрировали подобный законопроект №2371 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмена правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение).

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