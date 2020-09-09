Нардепы хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей

Всемирная сеть интернет Фото из открытых источников

Документ принадлежит авторству нардепа "Слуги народа" Дениса Монастырского, также его подписала группа депутатов "За будущее", "Доверия" и СН

В Верховной Раде хотят ввести использование электронных доказательств и обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете для борьбы с киберпреступностью. Соответствующий законопроект №4004 зарегистрирован на сайте парламента.

Отмечается, что законопроект должен усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранителей и провайдеров во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещей и документов.

По этому документу провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержании.

Также операторы должны способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и недопущению разглашения их проведения.

Кроме этого законопроект дополнит перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаст порядок специальной конфискации виртуальных активов.

В документе определено, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы как доказательство факта или обстоятельств, которые устанавливаются во время уголовного производства.

В электронных доказательств могут относиться текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео - и звукозаписи и др, виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Также в документе подчеркивается, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В частности, по законопроекту виртуальные активы, которые были предметом уголовного правонарушения или другого общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, которые возвращаются владельцу (законному владельцу).

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