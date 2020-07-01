Нардепам предлагают привязать прожиточный минимум к средней зарплате за год

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Соотношение прожиточного минимума к зарплате составит не менее 40% в 2021 году и не менее 50% в 2031 году

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №3515 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создание предпосылок для его повышения", которым предлагается привязать прожиточный минимум к средней зарплате за год. Об этом сообщили в пресс-службе комитета парламента.

Законопроектом заложено, что прожиточный минимум в Украине в 2021 году будет на уровне 3682 гривен, что позволит повысить социальную защиту населения.

"Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года", - сообщили в комитете.

При этом процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее 40% в 2021 году и не менее 50% в 2031 году.

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Напомним, профильный парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал нардепам вернуть на доработку законопроект правительства Алексея Гончарука относительно создания предпосылок для повышения прожиточного минимума и альтернативный к нему.