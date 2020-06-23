Нардеп Ирина Аллахвердиева назвала фейком и монтажом запись разговора Арахамии и Корниенко в Николаеве

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Нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева назвала фейком и монтажом запись разговора ее коллег Давида Арахамии и Александра Корниенко в Николаеве, в которой нардепы обсуждают внешность Аллахвердиевой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "і". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного. Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах. Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты - останется на их совести. А мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы"!" - написала Аллахвердиева.

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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и его коллега Давид Арахамия также назвали смонтированным видео их разговора о нардепе Ирине Аллахвердиеве.

"Понимаю, что многих возмутил распространенный телеграм-каналами наш разговор с Давидом Арахамией в Николаеве. Поэтому вынужден объяснить, а потом извиниться. Во-первых, запись была смонтирована, соответственно фразы вырваны из контекста. Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела. В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилось видео, на котором Корниенко и Арахамия якобы обсуждают внешность Аллахвердиевой.