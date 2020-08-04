Нападение на женщину в поезде Киев-Мариуполь: сотрудников УЗ уволят

В "Укрзализныце" пообещали увольнение

Мужчина проник в поезда Киев-Мариуполь и избил пассажирку, в связи с чем будет уволен ряд работников Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что под увольнение подпадут проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо и резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

По информации пресс-службы, "Укрзализныця" провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем. Вместе с тем, установлен жесткий контроль за исполнением их должностных обязанностей.

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Напомним, ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Мариуполь - Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла скрыться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

Того же дня, Соломенский районный суд города Киев арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой.