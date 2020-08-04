live
Новости » Общество Читати новину українською

Нападение на женщину в поезде Киев-Мариуполь: сотрудников УЗ уволят

В "Укрзализныце" пообещали увольнение

Мужчина проник в поезда Киев-Мариуполь и избил пассажирку, в связи с чем будет уволен ряд работников Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что под увольнение подпадут проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо и резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

По информации пресс-службы, "Укрзализныця" провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем. Вместе с тем, установлен жесткий контроль за исполнением их должностных обязанностей.

Новости по теме: Телеведущая Наташа Влащенко намерена подавать в суд на экспомощника депутата Тараса Писаржевского

Напомним, ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Мариуполь - Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла скрыться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

Того же дня, Соломенский районный суд города Киев арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Екатерина Жарких: В Германии ввели в оборот купюры со Сталиным и Лениным, а в Украине за это могут посадить в тюрьму В Берлине во время протестов против коронавирусного "заговора" задержали более 130 человек В Германии разбился самолет, есть погибший и пострадавший В Берлине тысячи людей протестуют из-за "коронавирусного" заговора
Loading...

программы канала ZIK

Будут ли Минские переговоры? Наблюдательные советы. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Процесс переговоров в ТКГ. Отдых
Ирина Верещук | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Избирательный процесс. Нападения радикалов. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Карантинные зоны. Отпуска нардепов-2020. Начисление субсидии | Детали недели | 01.08.20