НАН прогнозирует спад заболеваемости COVID-19 до конца декабря
28 декабря количество новых случаев за сутки будет около 2356
Национальная академия наук Украины прогнозирует убывание заболеваемости коронавирусом в стране до конца декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте НАН Украины.
"28 декабря количество новых случаев за сутки будет около 2356. Стремительное снижение прогнозируемых значений количества новых больных, к сожалению, не дает уверенности в том, что такая динамика сохранится еще несколько недель, поскольку ряд наблюдений является слишком малым для таких прогнозов, поэтому рекомендуется использовать сделанный прогноз осторожно", - отметили в НАН.
Кроме того, компартментная модель SEIR-U также прогнозирует снижение заболеваемости, но не такое резкое. Так, по состоянию на 28 декабря в стране, согласно прогнозу, будет зафиксировано 7552 случая коронавируса.
"Следует отметить, что погрешность предсказаний значительно возрастает с увеличением интервала прогнозирования, поэтому к полученным результатам необходимо относиться осторожно", - отметили в НАН.
Напомним, по состоянию на утро 14 декабря в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 900 666 человек, за минувшие сутки был выявлен 6451 новый случай, выздоровели – 5154 человека, а умерли 93 человека.