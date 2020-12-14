НАН прогнозирует спад заболеваемости COVID-19 до конца декабря

В Украине за сутки на коронавирус протестировали 49 180 человек Фото из открытых источников

28 декабря количество новых случаев за сутки будет около 2356

Национальная академия наук Украины прогнозирует убывание заболеваемости коронавирусом в стране до конца декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте НАН Украины.

"28 декабря количество новых случаев за сутки будет около 2356. Стремительное снижение прогнозируемых значений количества новых больных, к сожалению, не дает уверенности в том, что такая динамика сохранится еще несколько недель, поскольку ряд наблюдений является слишком малым для таких прогнозов, поэтому рекомендуется использовать сделанный прогноз осторожно", - отметили в НАН.

Кроме того, компартментная модель SEIR-U также прогнозирует снижение заболеваемости, но не такое резкое. Так, по состоянию на 28 декабря в стране, согласно прогнозу, будет зафиксировано 7552 случая коронавируса.

"Следует отметить, что погрешность предсказаний значительно возрастает с увеличением интервала прогнозирования, поэтому к полученным результатам необходимо относиться осторожно", - отметили в НАН.

Национальная академия наук Украины

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Напомним, по состоянию на утро 14 декабря в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 900 666 человек, за минувшие сутки был выявлен 6451 новый случай, выздоровели – 5154 человека, а умерли 93 человека.